ФОТО: Прокурор просит наказать обвиняемого в совращении малолетней Пеэтера Хельме полутора годами условно

Прокурор Андра Сильд ходатайствовала о наказании в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно.

На сегодняшнем заседании Сильд еще раз подчеркнула, что Хельме должен был знать, что общается с 12-летней, поскольку во время разговора это упоминалось неоднократно. Также, по ее оценке, очевидно, что цифра в нике указывает на возраст. Прокурор уверена, что олицетворявший 12-летнюю Марлеэн агент полиции никоим образом не провоцировал Хельме, поскольку все переписки без исключения инициировал именно Хельме и сводил разговор к сексу.

Денежный штраф Сильд достаточной мерой в данном случае не считает. По ее мнению, Хельме должен получить среднюю степень наказания (максимальное наказание по данной статье составляет три года тюремного заключения), то есть полтора года лишения свободны, которые не будут приведены в исполнение, если Хельме примет участие в социальной программе. Испытательный срок — два года.

Защитник Хельме продолжал упирать на то, что Хельме понимал, что общается не с ребенком, поскольку стиль общения был слишком выдержанным и подчеркнуто детским.

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