ФОТО | Продано! Фирма Урмаса Сыырумаа купила с аукциона комплекс Батарейной тюрьмы

Батарейная морская крепость будет продана за 4,601 млн евро. Сделка будет завершена в январе.

"Как морская крепость, так и окружающая ее площать получает новое дыхание и будут открыты для всех. Riigi Kinnisvara, конечно, поможет собственнику в реставрации и развитии", - сказала председатель правления Riigi Kinnisvara Кати Кусмин.

"Реновирование старой прибрежной крепости создаст в Таллинне дополнительную жилую среду с местами общественного питания, офисными площадями и жилым фондом. Сооружением морского променада, кафе и других точек обслуживания мы подтвердим таллиннцам и гостям столицы, что Таллинн - морской город, где стоит побывать и погулять", - отметил Сыырумаа.

Стартовая цена аукциона по продаже крепости составила 4,5 млн евро. Целью продажи было найти комплексу Батарейной тюрьмы покупателя, который готов и способен привести его в порядок, учитывая его историческую ценность.

На аукцион в срок поступило одно предложение, которое, по оценке комиссии, отвечало всем условиям.

К новому собственнику переходят все исходящие из детальной планировки права и обязанности.