ФОТО | Процесс Сависаара продолжается уже без самого Сависаара

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается процесс по делу о получении взятки бывшего мэра Таллинна и экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара. Хотя его самого из-за плохого здоровья больше не судят, продолжается суд над другими подсудимыми.
Сегодня в суде в рамках того же уголовного дела предъявлено обвинение бизнесменам Александру Кофкину, Велло Кунману, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу, продолжается обсуждение того, давали ли они Сависаару взятку. Также присутствует бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, которого Рийгикогу лишил депутатской неприкосновенности и которого обвиняют в содействии даче и получении взятки. Вдобавок предъявлено обвинение Центристской партии.
Согласно предъявленному обвинению, Эдгар Сависаар будучи мэром Таллинна получал взятку и в связи с этим соглашался выполнять свои рабочие обязанности.
В конце декабря по состоянию здоровья освободили от участия в процессе Эдгара Сависаара. Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средств в своих интересах и интересах Центристской партии, а также в четырех эпизодах получения взятки, отмывании денег и получении запрещенного пожертвования Центристской партии. Центристскую партию судят как юридическое лицо.
В отношении признавшего вину в посредничестве в даче и получении взятки бывшего политика Виллу Рейльяна суд принял решение по делу в рамках согласительного делопроизводства.
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