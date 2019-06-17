ФОТО | Процесс Сависаара продолжается уже без самого Сависаара

Сегодня в суде в рамках того же уголовного дела предъявлено обвинение бизнесменам Александру Кофкину, Велло Кунману, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу, продолжается обсуждение того, давали ли они Сависаару взятку. Также присутствует бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, которого Рийгикогу лишил депутатской неприкосновенности и которого обвиняют в содействии даче и получении взятки. Вдобавок предъявлено обвинение Центристской партии.

Согласно предъявленному обвинению, Эдгар Сависаар будучи мэром Таллинна получал взятку и в связи с этим соглашался выполнять свои рабочие обязанности.