ФОТО: Проблемный участок Таммсааре теэ теперь регулируют электронные дорожные знаки

Система покрывает отрезок дороги в 1,1 км в обоих направлениях, на котором зафиксировано число ДТП, превышающее средний показатель.

В утренние и вечерние часы-пик на месте также будет специалист, который будет следить за движением и при необходимости вмешиваться. в другое же время система работает автоматически.

В прошлом году на этом отрезке дороги максимально разрешенную скорость в дневное время сократили до 50 км/ч. Электронные знаки позволяют ограничению скорости быть более гибким.

Указанную на дорожных знаках скорость можно понижать как минимум до 30 км/ч, а поднимать максимум до 70 км/ч. Система проста: когда на трассе больше машин, разрешенная скорость меньше в целях поддержания безопасности, а когда машин меньше, то разрешено ехать быстрее.

Всего на участке было установлено 12 электронных знаков VSL (Variable Speed Limit), 6 светофоров и 5 порталов. Общая стоимость работ составила 239 336,40 евро, из которых половину поровну покроют OÜ Tammsaare Ärikeskuse, AS Kesko Senukai Estonia и OÜ ESS KINNISVARA, а вторую половину — город.