ФОТО | Прибывших на встречу с Ратасом руководителей Swedbank встретили протестующие во главе с Артуром Тальвиком

Одним из протестующих был Артур Тальвик из партии "Богатство жизни".

Напомним, что 200 уважаемых клиентов Swedbank инвестировали в 2007 году в сельскохозяйственные участки земли в Румынии 8,7 млн евро. Позже выяснилось, что ее действительная стоимость в десятки раз меньше.

Swedbank брать на себя ответственность за эту сделку не хочет. Банкротный процесс над фирмой, купившей землю, идет уже несколько лет.

В четверг протестующие своеобразным образом потребовали ответить за это прибывшего в Эстонию руководителя Swedbank grupp Герана Персона — с помощью рекламной надписи, которую они разместили на микроавтобусе.

Надпись на автомобиле гласит: "Уважаемый Геран, где Swedbank потерял деньги эстонских инвесторов?"