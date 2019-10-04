ФОТО | Прибывших на встречу с Ратасом руководителей Swedbank встретили протестующие во главе с Артуром Тальвиком

Одним из протестующих был Артур Тальвик из партии "Богатство жизни".
Напомним, что 200 уважаемых клиентов Swedbank инвестировали в 2007 году в сельскохозяйственные участки земли в Румынии 8,7 млн евро. Позже выяснилось, что ее действительная стоимость в десятки раз меньше.
Swedbank брать на себя ответственность за эту сделку не хочет. Банкротный процесс над фирмой, купившей землю, идет уже несколько лет.
В четверг протестующие своеобразным образом потребовали ответить за это прибывшего в Эстонию руководителя Swedbank grupp Герана Персона — с помощью рекламной надписи, которую они разместили на микроавтобусе.
Надпись на автомобиле гласит: "Уважаемый Геран, где Swedbank потерял деньги эстонских инвесторов?"
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