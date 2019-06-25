ФОТО: Приближенные Сависаара отметили на хуторе Хундисильма Иванову ночь

Эдгар Сависаар сообщил в соцсетях, что возродил традицию отмечать Иванову ночь на своем хуторе в Хундисильма.
”Люди собрались вокруг костра, кот и собаки присоединились к ним. Линнар Приймяги выступил с речью, которая всем понравилась. День был длинным и ночи как будто бы и не было!” — написал экс-лидер центристов.
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