25.06.2019, 18:00

ФОТО: Приближенные Сависаара отметили на хуторе Хундисильма Иванову ночь

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rus.delfi.ee
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Hundisilma jaanituli 2016
Hundisilma jaanituli 2016Foto: Rauno_Volmar

Эдгар Сависаар сообщил в соцсетях, что возродил традицию отмечать Иванову ночь на своем хуторе в Хундисильма.

”Люди собрались вокруг костра, кот и собаки присоединились к ним. Линнар Приймяги выступил с речью, которая всем понравилась. День был длинным и ночи как будто бы и не было!” — написал экс-лидер центристов.

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