26.11.2019, 13:11

ФОТО | Президенты Украины и Эстонии подписали заявление о сотрудничестве и призвали РФ отменить оккупацию Крыма и прекратить агрессию на Донбассе

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Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse Foto: Ilmar Saabas

По результатам встречи Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве. Приводим его текст в полном объеме, размещенный на сайте президента Украины.

Совместное заявление
Президента Украины Владимира Зеленского и
Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд встретились сегодня в Таллинне в ходе официального визита Президента Украины в Эстонию.

Президенты отметили далекоидущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы.

Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе.

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью содействия мультилатерализму, уважению к международному праву, демократии, правам человека и верховенству права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

Президенты сошлись во мнении, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и дигитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Президенты подтвердили европейские устремления Украины и согласились с важностью в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и ЕС.

Президенты положительно оценили процесс консультаций относительно будущего инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.

Президент Зеленский выразил благодарность Эстонии за ценную поддержку евроатлантических устремлений Украины, а также за постоянную поддержку Эстонией усилий Украины в реформировании своего сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, в военной подготовке и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и отметили важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.

Президенты констатировали, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлено на содействие межчеловеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения, туризма и др.

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