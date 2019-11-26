ФОТО | Президенты Украины и Эстонии подписали заявление о сотрудничестве и призвали РФ отменить оккупацию Крыма и прекратить агрессию на Донбассе

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью содействия мультилатерализму, уважению к международному праву, демократии, правам человека и верховенству права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

Президенты сошлись во мнении, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и дигитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Президенты подтвердили европейские устремления Украины и согласились с важностью в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и ЕС.

Президенты положительно оценили процесс консультаций относительно будущего инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.

Президент Зеленский выразил благодарность Эстонии за ценную поддержку евроатлантических устремлений Украины, а также за постоянную поддержку Эстонией усилий Украины в реформировании своего сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, в военной подготовке и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и отметили важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.