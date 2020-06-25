ФОТО | Президенты Эстонии и Латвии попробовали на Сааремаа местного пива

Сегодня на Сааремаа должна была пройти ежегодная встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии, но ввиду неприезда главы Литвы, президент Кальюлайд и ее коллега Элгис Левитс провели двустороннюю встречу.
Сегодня на Сааремаа должна была пройти ежегодная встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии, но ввиду неприезда главы Литвы, президент Кальюлайд и ее коллега Элгис Левитс провели двустороннюю встречу.
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