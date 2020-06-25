25.06.2020, 21:36

ФОТО | Президенты Эстонии и Латвии попробовали на Сааремаа местного пива

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Kersti Kaljulaid ja Läti presidentEgils Levits Kaalis Foto: Irina Mägi

Сегодня на Сааремаа должна была пройти ежегодная встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии, но ввиду неприезда главы Литвы, президент Кальюлайд и ее коллега Элгис Левитс провели двустороннюю встречу.

Руководители Эстонии и Латвии посетили метеоритный кратер Каали и попробовали сааремааского пива.

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