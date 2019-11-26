ФОТО | Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Таллинн на встречу с Керсти Кальюлайд

В 10.35 началась встреча президента Зеленского с главой ЭР Керсти Кальюлайд, после которой примерно в полдень последует пресс-конференция.

Позже запланировано участие двух президентов в мероприятии Digital Society Sandbox.

Сегодня Зеленский также встретится с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.

Украинский лидер вместе Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Мартином Херемом ознакомится с военной промышленностью Эстонии, осмотрит мобильный госпиталь. В ходе однодневного визита президент Зеленский посетит e-Eesti Esitluskeskus, возложит венок к Монументу свободы, встретится с местными представителями украинской диаспоры.

Вечером президент Эстонии даст в честь украинского гостя торжественный ужин.

Украинского министра во время визита в нашу страну сопровождают супруга, вице-премьер, министры иностранных дел, обороны, экономики и инфраструктуры, а также торговли и сельского хозяйства.