ФОТО | Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Таллинн на встречу с Керсти Кальюлайд(29)
Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию на встречу с президентом Керсти Кальюлайд.
Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию на встречу с президентом Керсти Кальюлайд.
В 10.35 началась встреча президента Зеленского с главой ЭР Керсти Кальюлайд, после которой примерно в полдень последует пресс-конференция.
Позже запланировано участие двух президентов в мероприятии Digital Society Sandbox.
Сегодня Зеленский также встретится с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.
Украинский лидер вместе Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Мартином Херемом ознакомится с военной промышленностью Эстонии, осмотрит мобильный госпиталь. В ходе однодневного визита президент Зеленский посетит e-Eesti Esitluskeskus, возложит венок к Монументу свободы, встретится с местными представителями украинской диаспоры.
Вечером президент Эстонии даст в честь украинского гостя торжественный ужин.
Украинского министра во время визита в нашу страну сопровождают супруга, вице-премьер, министры иностранных дел, обороны, экономики и инфраструктуры, а также торговли и сельского хозяйства.
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