16.02.2021, 15:29

ФОТО | Президент США внезапно сделал подарок Тоомасу Хендрику Ильвесу

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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поделился в Twitter неожиданным подарком, который он получил от 44-го президента США Барака Обамы.

Обама подарил Ильвесу свою книжку с персональным автографом. "Тоомасу - с благодарностью за твое руководство", - написал он.

В своей новой книге "Земля обетованная" Обома пишет в первую очередь о том времени, когда он стал президентом США.

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