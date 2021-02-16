ФОТО | Президент США внезапно сделал подарок Тоомасу Хендрику Ильвесу

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес поделился в Twitter неожиданным подарком, который он получил от 44-го президента США Барака Обамы.
Обама подарил Ильвесу свою книжку с персональным автографом. "Тоомасу - с благодарностью за твое руководство", - написал он.
В своей новой книге "Земля обетованная" Обома пишет в первую очередь о том времени, когда он стал президентом США.
A most wonderful, unexpected gift arrived today here deep in the forests of cold, snowed-in Southern Estonia.— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) February 16, 2021
Thank you, President @BarackObama! pic.twitter.com/lE00P8gGMo
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