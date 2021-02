ФОТО | Президент США внезапно сделал подарок Тоомасу Хендрику Ильвесу

Обама подарил Ильвесу свою книжку с персональным автографом. "Тоомасу - с благодарностью за твое руководство", - написал он.

В своей новой книге "Земля обетованная" Обома пишет в первую очередь о том времени, когда он стал президентом США.

A most wonderful, unexpected gift arrived today here deep in the forests of cold, snowed-in Southern Estonia.



Thank you, President ⁦@BarackObama⁩! pic.twitter.com/lE00P8gGMo