ФОТО: Президент подписала заявление об отставке министра Ярвика и сделала заявление(69)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник вечером дала свое согласие на освобождение министра сельской жизни Марта Ярвика от должности.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник вечером дала свое согласие на освобождение министра сельской жизни Марта Ярвика от должности.
Президент подписала соответствующий документ перед телекамерами после того, как встретилась в 17.39 с премьер-министром Юри Ратасом.
После подписания указа об освобождении Ярвика, Кальюлайд сделала короткое заявление. Она извинилась перед канцлером министерства Илларом Леметти за то, как с ним обошлось государство. Она сказала, что "недопустимо, когда из высокопоставленного чиновника, обратившего внимание на некомпетентность и возможную коррупкцию министра, сделали фигуру в политической торговле, и если подобное будет продолжаться, то у всех появится причина для озабоченности".
По словам президента, ряд высокопоставленных чиновников выразил ей свое опасение в связи с тем, что может произойти с чиновниками, которые защищают государство от произвола политиков.
"Обращаюсь к членам правительства и Рийгикогу. В руках Рийгикогу есть инструменты для обеспечения того, чтобы так не происходило", - добавила она.
Напомним, что правительство сегодня на внеочередном телефонном заседании обсудило решения относительно министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) и канцлера Иллара Леметти.
Канцлера Леметти решили освободить от должности по ходатайству министра Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством.
Премьер-министр Юри Ратас дал пресс-конференцию, где сообщил, что предложил освободить и Ярвика от должности министра. "Теперь EKRE должна предложить нового и достойного кандидата".
"Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. У Ярвика нет возможности исполнять обязанности эффективным образом", - сказал Ратас.
Прибытие Ратаса во дворец президента в Кадриорге:
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