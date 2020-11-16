ФОТО | Президент обсудила в Совете по гособороне заявления Хельме о выборах в США и электронному голосованию

Глава государства приняла решение о созыве совета 8 ноября, когда два эстонских министра поставили под сомнение честность наших электронных выборов и результатов президентских выборов в США.

Участники совета на сей раз собрались в Министерстве обороны, заседание продлится ориентировочно до 17. 45, после чего последовала пресс-конференция.

Кальюлайд после заседания Совета по гособороне: министры не должны комментировать выборы в других странах

Первой слово взяла президент. Для начала она отметила, что Совет впервые собрался из-за шагов самого государства, так как заявление Хельме подвергло опасности государственную демократию и безопасность, а также отношение с союзниками. Ведь любой министр говорит как бы от имени государства, а не от себя.

Она подчеркнула, что электронные выборы защищены и призвала избирателей использовать эту возможность. Данные людей защищены и сомнения в их честности не находят подтверждения.

Второй обсужденной на совете темой были отношения с союзниками, главным образом - с США. Мы пришли к заключению, что наше сотрудничество было хорошим, таковым оно обязательно будет и при следующей администрации, заверила президент.

Кальюлайд подчеркнула, что ни один эстонских политик не должен высказываться о проведении выборов в других странах - это является делом самих стран.

На вопрос, связывались ли с ней представители США или других стран после высказываний эстонских министров, чтобы спросить - что происходит? Кальюлайд ответила, что не связывались.

На пресс-конференции также отмечалось, что доверие к электронному голосованию - это вопрос коммуникации - как идет сбор голосов и их подсчет. Отмечалось, что электронными выборами занимается не один-два человека, их много, и к этой работе привлечены несколько ведомств.

Совет по гособороне — консультативный орган при президенте ЭР, его заседания проводятся по мере необходимости. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, глава МВД, министры юстиции, экономики и внешней торговли, а также командующий Силами обороны.