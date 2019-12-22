ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд зажгла сегодня первую свечу Хануки

"У нас деятельная и сплоченная еврейская община, вы за последние три десятилетия смогли восстановить многое из того, что было уничтожено во время немецкой и советской оккупации, и нашли новые пути для развития своей общины", — сказала глава эстонского государства.

"За свободу и всяческую несправедливость, а также против бескультурья мы должны бороться совместно, поддерживая друг друга. Об этом говорит нам и праздник Хануки. Праздник света и победы в борьбе за свободу, который напоминает: сохраняя уверенность в себе и веря в свободу, можно победить самое страшное зло", — добавила она.

В 2019 году Хануку (праздник зажжения свечей) отмечают с 22 декабря по 30 декабря.

Свечи зажигают в память о чуде, когда Бог заставил освященное масло, которого хватало лишь на один день, гореть восемь суток без перерыва. Чудо произошло при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию.