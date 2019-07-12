ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд сходила с компанией в кино. Какой фильм она посмотрела?
На своей страничке в Facebook сеть Forum Cinemas сообщила, что кинотеатр Coca-Cola Plaza посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
На своей страничке в Facebook сеть Forum Cinemas сообщила, что кинотеатр Coca-Cola Plaza посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Компания посмотрела в зале A. Le Coq Sviid фильм Дэнни Бойла «Вчера», повествующий о человеке, который оказывается единственным в мире, кто знает песни группы The Beatles.
Главный герой, Джек Малик, заурядный музыкант, который оставил попытки сделать творческую карьеру. Однажды, после всемирного отключения электричества, Джек попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в альтернативной реальности. Он обнаруживает, что никто вокруг не слышал о группе «Beatles», как будто бы она не существовала. Малик оказывается единственным в мире человеком, знающим песни «Beatles». Он начинает исполнять их как свои, в одночасье становясь рок-звездой. (Источник - «Википедия»)
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