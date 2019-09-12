ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд провела встречу с премьер-министром Украины

Во время встречи стороны обсудили пути развития Украины, планы нового правительства по продолжению реформ, правовому обеспечению бизнес-среды и противодействию коррупции.

Президент Эстонии отметила неизменную позицию нашей страны по поддержке территориальной целостности Украины и стремлению страны в НАТО и ЕС.

В четверг Кальюлайд также встретилась со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

В пятницу глава Эстонии проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит на открытии форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).