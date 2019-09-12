12.09.2019, 20:11
ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд провела встречу с премьер-министром Украины
Сегодня начался двухдневный рабочий визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд на Украину. В Киеве глава ЭР встретилась с новым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
Во время встречи стороны обсудили пути развития Украины, планы нового правительства по продолжению реформ, правовому обеспечению бизнес-среды и противодействию коррупции.
Президент Эстонии отметила неизменную позицию нашей страны по поддержке территориальной целостности Украины и стремлению страны в НАТО и ЕС.
В четверг Кальюлайд также встретилась со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
В пятницу глава Эстонии проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит на открытии форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
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