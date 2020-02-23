ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд почтила память видных государственных деятелей

Традиционно венки возлагаются к месту упокоения семьи президента Константина Пятса, к могилам премьер-министра в изгнании Тыниса Кинта, премьер-министра в изгнании Александра Варма, государственного старейшины Аугуста Рея, Константина Коника, президента Леннарта Мери и бывшего председателя Рийгикогу Юло Нугиса.

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