23.02.2020, 11:45
ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд почтила память видных государственных деятелей(4)
Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд на кладбище Метсакальмисту по традиции возложила венки к могилам важных государственных деятелей.
Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд на кладбище Метсакальмисту по традиции возложила венки к могилам важных государственных деятелей.
Традиционно венки возлагаются к месту упокоения семьи президента Константина Пятса, к могилам премьер-министра в изгнании Тыниса Кинта, премьер-министра в изгнании Александра Варма, государственного старейшины Аугуста Рея, Константина Коника, президента Леннарта Мери и бывшего председателя Рийгикогу Юло Нугиса.
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