23.02.2020, 11:45

ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд почтила память видных государственных деятелей

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ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд почтила память видных государственных деятелей
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд на кладбище Метсакальмисту по традиции возложила венки к могилам важных государственных деятелей.

Традиционно венки возлагаются к месту упокоения семьи президента Константина Пятса, к могилам премьер-министра в изгнании Тыниса Кинта, премьер-министра в изгнании Александра Варма, государственного старейшины Аугуста Рея, Константина Коника, президента Леннарта Мери и бывшего председателя Рийгикогу Юло Нугиса.

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