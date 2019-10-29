29.10.2019, 18:52

ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд обсудила мировые проблемы с министром обороны Франции

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ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд обсудила мировые проблемы с министром обороны Франции
Mattias Tammet, VPK

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Глава оборонного ведомства Франции находится в Эстонии с визитом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы безопасности в Европе и Африке, а также сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

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