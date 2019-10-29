29.10.2019, 18:52
ФОТО | Президент Керсти Кальюлайд обсудила мировые проблемы с министром обороны Франции(9)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня с министром обороны Франции Флоранс Парли.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась сегодня с министром обороны Франции Флоранс Парли.
Глава оборонного ведомства Франции находится в Эстонии с визитом. В ходе беседы стороны обсудили вопросы безопасности в Европе и Африке, а также сотрудничество двух стран в оборонной сфере.
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