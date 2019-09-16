16.09.2019, 09:30

ФОТО | Президент Кальюлайд занялась уборкой после Тартуского веломарафона


rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaid puhastab Tartu rattamaratoni järel rajaäärt.
President Kersti Kaljulaid puhastab Tartu rattamaratoni järel rajaäärt.Foto: Erlend Štaub

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в Тартуском веломарафоне, после которого помогала убирать разбросанный во время мероприятия мусор.

"Печально видеть, как после спортивных мероприятий в лесах и по обочинам дорог разбросаны бутылки, упаковки и другой мусор. Для того, чтобы всем было приятно заниматься оздоровительным спортом, необходимо заботиться и об окружающей среде", - отметила президент.

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