ФОТО | Президент Кальюлайд занялась уборкой после Тартуского веломарафона

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в Тартуском веломарафоне, после которого помогала убирать разбросанный во время мероприятия мусор.
"Печально видеть, как после спортивных мероприятий в лесах и по обочинам дорог разбросаны бутылки, упаковки и другой мусор. Для того, чтобы всем было приятно заниматься оздоровительным спортом, необходимо заботиться и об окружающей среде", - отметила президент.
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