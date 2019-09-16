ФОТО | Президент Кальюлайд занялась уборкой после Тартуского веломарафона

"Печально видеть, как после спортивных мероприятий в лесах и по обочинам дорог разбросаны бутылки, упаковки и другой мусор. Для того, чтобы всем было приятно заниматься оздоровительным спортом, необходимо заботиться и об окружающей среде", - отметила президент.