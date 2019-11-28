28.11.2019, 19:30

ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась в Ватикане с Папой Римским Франциском. О чем они говорили?


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President Kaljulaid kohtus Vatikanis paavst Franciscusega Foto: Mattias Tammet, Presidendi kantselei

Президент Эстонии Кертси Кальюлайд, которая находится с официальным визитом в Ватикане, встретилась до обеда с Папой Римским Франциском. Они обсуждали как роль церкви и религии в обществе, так и более практические внешнеполитические темы.

По словам Кальюлайд, Папа хорошо помнит их прошлогоднюю встречу в Таллинне. "Как и тогда, для Папы была важна безусловная любовь, где нет места ненависти, расизму или мизогинии. Но мы обсуждали и гораздо более практические темы, такие как события на Украине, борьбу с климатической катастрофой, а также ситуацию мультилатерализма и намерения Эстонии в Совете безопасности ООН", — сказала президент после встречи.

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Вдобавок глава государства передала Папе Франциску приветствия епископа Эстонской римско-католической церкви Филиппа Жордана, а также побеседовали о текущем процессе беатификации погибшего в сталинских репрессиях епископа Эстонской римско-католической церкви Эдуарда Профиттлиха.

Президент Эстонии подарила Папе стеклянную скульптуру Анны-Марии Вайно "Hoiab". После встречи с Папой Франциском Кальюлайд также встретилась с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Галлахером, с которым обсудили текущие конфликты в мире и международные отношения, а также планы Эстонии в Совете безопасности ООН и возможности сотрудничать по африканскому направлению.

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