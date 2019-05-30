30.05.2019, 14:45

ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась в Кадриорге с британской королевской принцессой


rus.delfi.ee
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Printsess Anne ja president Kersti Kaljulaid
Printsess Anne ja president Kersti KaljulaidFoto: Facebook: British Embassy Tallinn

Британская королевская принцесса Анна и президент Керсти Кальюлайд сегодня утром встретились в Кадриоргском дворце.

После встречи с главой государства принцесса Анна возложит венки на Таллиннском военном кладбище, отдав дань памяти погибшим в Освободительной войне, среди которых были и британские солдаты.

Поскольку принцесса Анна является почетным полковником Королевского гусарского полка, военные которого сейчас входят в базирующуюся в Эстонии боевую группу НАТО, гостья посетит их в Тапа.

Принцесса Анна — второй ребенок королевы Елизаветы II и ее единственная дочь, она представляет свою мать на различных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами.

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