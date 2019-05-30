ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась в Кадриорге с британской королевской принцессой

После встречи с главой государства принцесса Анна возложит венки на Таллиннском военном кладбище, отдав дань памяти погибшим в Освободительной войне, среди которых были и британские солдаты.

Поскольку принцесса Анна является почетным полковником Королевского гусарского полка, военные которого сейчас входят в базирующуюся в Эстонии боевую группу НАТО, гостья посетит их в Тапа.

Принцесса Анна — второй ребенок королевы Елизаветы II и ее единственная дочь, она представляет свою мать на различных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами.