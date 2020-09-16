ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась с представителями белорусской оппозиции

”Народ Беларуси через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав. Белорусы должны иметь право самим выбирать свой путь, и мы солидарны с ними в этом”, — сказала президент Кальюлайд.

Фото: Маттиас Таммет/Канцелярия Президента Республики

На встрече говорилось о событиях последних недель в Беларуси и о том, что могут сделать Европейский Союз и Запад, чтобы сохранить суверенность Беларуси и поддержать ее граждан. ”Продолжающееся проявление насилия со стороны властей в отношении мирных демонстрантов и угрозы применения военной силы против своих людей должны прекратиться. Эстония и я лично сделаем со своей стороны все, чтобы держать события в Беларуси в поле международного внимания”, — подчеркнула глава государства после встречи.

Представитель белорусской оппозиции, бывший дипломат Валерий Цепкало является отстраненным от выборов в Беларуси кандидатом в президенты. Его супруга Вероника после этого присоединилась со своим штабом к кампании Светланы Тихановской.

Фото: Маттиас Таммет/Канцелярия Президента Республики