30.08.2020, 11:31

ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась с министром иностранных дел Финляндии

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President Kaljulaid kohtus Soome välisministriga Foto: Mattias Tammet, Presidendi kantselei

Президент Керсти Кальюлайд встретилась сегодня в Кадриорге с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, с которым обсудили события в Беларуси и связанное с коронакризисом.

Кальюлайд и Хаависто поделились беспокойством из-за подавления демократических процессов в Беларуси. Также обсудили осенние вызовы коронавирусного кризиса.

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