30.08.2020, 11:31
ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась с министром иностранных дел Финляндии(4)
Президент Керсти Кальюлайд встретилась сегодня в Кадриорге с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, с которым обсудили события в Беларуси и связанное с коронакризисом.
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