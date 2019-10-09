09.10.2019, 15:23

ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась с Ангелой Меркель и поделилась опытом Эстонии в цифровой сфере

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ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась с Ангелой Меркель и поделилась опытом Эстонии в цифровой сфере
Presidendi kantselei

”Построение цифрового общества начинается с позволяющего сделать это правового пространства, и в законотворчестве необходимо установить четкие принципы, которым надо следовать при формировании цифровой экономики и э-государства”, — сказала президент Керсти Кальюлайд в Берлине канцлеру Германии Ангеле Меркель.

”Разумеется, переход к цифровым услугам влечет за собой определенные риски, но преимущества перехода на цифру эти риски превосходят. Общественный и частный сектор Эстонии с радостью поделятся своим опытом и технологическими решениями в сфере построения э-государства”, — добавила Президент Республики. Более подробно обсуждался также вопрос важности цифровой идентичности и то, как ее можно внедрить в Германии.

Стороны вместе обсудили, на чем могла бы сосредоточиться Германия в цифровой сфере во время председательства в ЕС. ”Европейский Союз мог бы стать локомотивом перехода к цифровому обществу, если мы сделаем необходимые для этого шаги: например, выдадим своим гражданам цифровые удостоверения личности. У нас уже есть преимущество в виде правового пространства”, — сказала глава Эстонского государства.

Президент Кальюлайд находится в Германии с однодневным рабочим визитом. Днем она рассказывала высоким чиновникам Министерства здравоохранения Германии о системе э-здравоохранения в Эстонии и обсуждала, как создать открытую общеевропейскую систему э-здравоохранения, которая отвечала бы разным потребностям и имела бы сопоставимый уровень безопасности.

Президент Республики встретилась также с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, с которым она обсудила будущее Европы, включая сотрудничество в области обороны, Брекзит и финансирование Европейского Союза в следующий бюджетный период.

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