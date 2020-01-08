ФОТО | Президент Кальюлайд встречается в Кадриорге с членами правительства для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке(3)
Премьер-министр Юри Ратас вместе с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу и министром обороны Юри Луйком отправились в Кадриорг на встречу с президентом Керсти Кальюлайд. Руководители страны будут обсуждать обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
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