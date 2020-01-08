ФОТО | Президент Кальюлайд встречается в Кадриорге с членами правительства для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

"Эстония как член Совбеза ООН работает вместе с другими странами во имя того, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и исключить дальнейшую эскалацию конфликта", — сказал днем ранее Ратас.

"Эстония как небольшое государство заинтересовано в том, чтобы ситуация с безопасностью в мире была стабильной, отношения между странами — прогнозируемыми и основывались на международном праве", — добавил глава кабинета.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ракетной атаки США по багдадскому аэропорту, в результате которой был убит иранский генерал Касема Сулеймани.