08.01.2020, 09:42

ФОТО | Президент Кальюлайд встречается в Кадриорге с членами правительства для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

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Ministrid Kadriorus Foto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас вместе с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу и министром обороны Юри Луйком отправились в Кадриорг на встречу с президентом Керсти Кальюлайд. Руководители страны будут обсуждать обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

"Эстония как член Совбеза ООН работает вместе с другими странами во имя того, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке и исключить дальнейшую эскалацию конфликта", — сказал днем ранее Ратас.

"Эстония как небольшое государство заинтересовано в том, чтобы ситуация с безопасностью в мире была стабильной, отношения между странами — прогнозируемыми и основывались на международном праве", — добавил глава кабинета.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ракетной атаки США по багдадскому аэропорту, в результате которой был убит иранский генерал Касема Сулеймани.

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