ФОТО | Президент Кальюлайд вручила награды лучшим деятелям третьего сектора

”Добровольцы сродни соединительной ткани в организме: они поддерживают и объединяют. Зачастую, их вклад в общество остается на втором плане, но безусловно заслуживает оценки и признания. Доброволец делает больше, нежели необходимо конкретно ему. Это дополнительный вклад, благодаря которому в нашей маленькой Эстонии решается множество проблем”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ДОБРОВОЛЬЦА ПОЛУЧИЛИ

Добровольцы года:

Керсти Рингметс — Фонд ”Подаренная жизнь” и другие организации

Трийну Тинтс — Опорный центр лечения бесплодия и НКО ”Дети тишины”

Урмас Тобиас — помощник полицейского и член Кайтселийта

Трийну Синк — Объединение многодетных семей Сааремаа

Мерле Пурре — Эстонское молодежное движение психического здоровья

Рихо Туйск — различные организации

Саша Гартман — ”Не молчи! — Эстония”

Менторы года для добровольцев:

Анне Краубнер — НКО Mondo

НКО Viljandi Rattaklubi

Марк Мартин Каалма — Эстонский морской музей

Предприятие года:

ЦУ Научный центр AHHAA

ДЕЯТЕЛЯМИ ГОДА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СТАЛИ

Общественное объединение года — НКО Peaasjad

2020 год стал для многих трудным и не только в экономическом, но и в психологическом плане. ”Не переживайте”, — подбадривает НКО Peaasjad, которое занимается развитием психического здоровья, профилактикой проблем и вмешательством на ранней стадии. Помимо десятков тренингов на разные темы, НКО также провела несколько кампаний, чтобы поделиться практическими советами, как совместно преодолеть более сложные моменты. То, что происходит в голове — не повод стыдиться, и поэтому следует обращать внимание друг на друга не только в течение месяца психического здоровья, но и в обычное время: день за днем, из месяца в месяц, год за годом.

Человек миссии года — Кятлин Рохилайд-Альясте

Весной детей отправили из школ на дом, что создало головную боль для многих семей: не только в виде траты времени, но и в вопросе необходимой техники. Кятлин Рохилайд-Альясте забеспокоилась и стала действовать совместно с активными людьми, создав инициативу ”Каждому школьнику по компьютеру”. Месяц спустя 1200 компьютеров обрели новых благодарных владельцев.