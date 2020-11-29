29.11.2020, 18:09

ФОТО | Президент Кальюлайд вручила награды лучшим деятелям третьего сектора

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Vabakonna autasustamine. Foto: Mattias Tammet/presidendi kantselei

Сегодня эстонское сельское движение ”Родной край” и Союз общественных объединений в стенах мызы Ания объявили имена добровольцев года и деятелей года гражданского общества. Награды лауреатам вручила патрон мероприятия, президент Керсти Кальюлайд.

”Добровольцы сродни соединительной ткани в организме: они поддерживают и объединяют. Зачастую, их вклад в общество остается на втором плане, но безусловно заслуживает оценки и признания. Доброволец делает больше, нежели необходимо конкретно ему. Это дополнительный вклад, благодаря которому в нашей маленькой Эстонии решается множество проблем”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ДОБРОВОЛЬЦА ПОЛУЧИЛИ

Добровольцы года:

Керсти Рингметс — Фонд ”Подаренная жизнь” и другие организации
Трийну Тинтс — Опорный центр лечения бесплодия и НКО ”Дети тишины”
Урмас Тобиас — помощник полицейского и член Кайтселийта
Трийну Синк — Объединение многодетных семей Сааремаа
Мерле Пурре — Эстонское молодежное движение психического здоровья
Рихо Туйск — различные организации
Саша Гартман — ”Не молчи! — Эстония”

Менторы года для добровольцев:

Анне Краубнер — НКО Mondo
НКО Viljandi Rattaklubi
Марк Мартин Каалма — Эстонский морской музей

Предприятие года:

ЦУ Научный центр AHHAA

ДЕЯТЕЛЯМИ ГОДА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СТАЛИ

Общественное объединение года — НКО Peaasjad

2020 год стал для многих трудным и не только в экономическом, но и в психологическом плане. ”Не переживайте”, — подбадривает НКО Peaasjad, которое занимается развитием психического здоровья, профилактикой проблем и вмешательством на ранней стадии. Помимо десятков тренингов на разные темы, НКО также провела несколько кампаний, чтобы поделиться практическими советами, как совместно преодолеть более сложные моменты. То, что происходит в голове — не повод стыдиться, и поэтому следует обращать внимание друг на друга не только в течение месяца психического здоровья, но и в обычное время: день за днем, из месяца в месяц, год за годом.

Человек миссии года — Кятлин Рохилайд-Альясте

Весной детей отправили из школ на дом, что создало головную боль для многих семей: не только в виде траты времени, но и в вопросе необходимой техники. Кятлин Рохилайд-Альясте забеспокоилась и стала действовать совместно с активными людьми, создав инициативу ”Каждому школьнику по компьютеру”. Месяц спустя 1200 компьютеров обрели новых благодарных владельцев.

Поступок года — "Сообщество поможет"

Трудный год показал многих людей с лучшей стороны. Так, созданная в рамках кризисного хакатона ”Hack the Crisis” инициатива ”Сообщество поможет” поспешила на помощь в начале пандемии. Целью инициативы было связать относящихся к группе риска людей с добровольцами, которые смогут помочь им. Всего за два месяца на призыв отреагировало свыше 2700 хороших людей по всей Эстонии.

Представитель государственной власти года — Госканцелярия и министерство финансов (”Эстония 2035”)

Вовлечение, особенно в случае касающихся всей страны программ развития, может быть невероятно тяжелой задачей. Пожалуй, ни одно подобное явление не обходится без критики и разочарования, но госканцелярия и министерство финансов не опустили головы при подготовке ”Эстонии 2035”, а спланировали наперед долгий путь, проводили основанные на научных методах дискуссии и сделали основательный анализ. Так в сотрудничестве сотен людей была подготовлена стратегия, чтобы и 20 лет спустя Эстония была лучшим местом для жизни и работы.

Предприятие года — основатели Йыхвиской школы технологий

Вместо того чтобы сводить свою общественную роль в качестве предпринимателя исключительно к вопросу зарплат, группа людей взяла дело в свои руки и решила основать школу технологий в Ида-Вирумаа, уже годами страдающем от отставания. При участии Таавета Хинрикуса, Марека Кийза, Мари-Лийс Киттер, Маарьи Пехк, Мерлин Сеэман, Райнера Стернфельда, Эде Тамкиви и Мартина Виллига осенью 2021 г. в Йыхви откроется современная технологическая школа для взрослых, где будет предлагаться практическое дополнительное образования, и которая поможет снизить все растущий спрос на программистов.

Мотиватор года — HK Unicorn Squad

Пускай мальчики мастерят технику, а девочки играют в куклы. ”Нет, спасибо!”, — сказал Таави Котка и основал в 2018 г. предназначенный исключительно для девочек технологический кружок. Если в первом потоке было 17 детей, то к осени 2020 г. движение единорогов выросло до сотен девочек по всей Эстонии и постоянно мотивирует новых участников в будущем с лязгом проломить стеклянный потолок.

Пионер года — ”Зеленый тигр”

С давшего пример целому миру ”прыжка тигра” прошло несколько десятилетий, в ходе которых продолжаются поиски новой истории успеха Эстонии. В этом году свой прыжок начал зеленый тигр — объединяющая десятки эстонских предприятий, организаций государственного сектора и общественных объединений инициатива, которая хочет заложить основу сбалансированной экономики и провести зеленый поворот. Зеленый тигр продемонстрирует, что именно жители Эстонии могут подать пример всему остальному миру в стремлении к устойчивому миру.

Союз общественных объединений награждает деятелей года гражданского общества с 1996 года. Движение ”Родной край” проводит мероприятие награждения добровольцев с 2005 года. Проведение мероприятия поддерживает Целевой капитал гражданского общества.

НКО Эстонское сельское движение ”Родной край” — ассоциация юридических лиц, которая объединяет организации, ценящие и продвигающие сбалансированное развитие сельских регионов Эстонии. Цель движения — развитие деятельности сообщества в сельских регионах Эстонии, ценя и развивая при этом сельскую жизнь, национальную культуру и добровольческую деятельность.

Союз общественных объединений объединяет действующие в общественных интересах общественные объединения и работает во имя того, чтобы в Эстонии было влиятельное гражданское общество, где люди хотят, могут и умеют управлять общественными изменениями при помощи участия и сотрудничества.

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