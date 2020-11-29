ФОТО | Президент Кальюлайд вручила награды лучшим деятелям третьего сектора

”Добровольцы сродни соединительной ткани в организме: они поддерживают и объединяют. Зачастую, их вклад в общество остается на втором плане, но безусловно заслуживает оценки и признания. Доброволец делает больше, нежели необходимо конкретно ему. Это дополнительный вклад, благодаря которому в нашей маленькой Эстонии решается множество проблем”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ДОБРОВОЛЬЦА ПОЛУЧИЛИ
Добровольцы года:
Керсти Рингметс — Фонд ”Подаренная жизнь” и другие организации
Трийну Тинтс — Опорный центр лечения бесплодия и НКО ”Дети тишины”
Урмас Тобиас — помощник полицейского и член Кайтселийта
Трийну Синк — Объединение многодетных семей Сааремаа
Мерле Пурре — Эстонское молодежное движение психического здоровья
Рихо Туйск — различные организации
Саша Гартман — ”Не молчи! — Эстония”
Менторы года для добровольцев:
Анне Краубнер — НКО Mondo
НКО Viljandi Rattaklubi
Марк Мартин Каалма — Эстонский морской музей
Предприятие года:
ЦУ Научный центр AHHAA
ДЕЯТЕЛЯМИ ГОДА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СТАЛИ
Общественное объединение года — НКО Peaasjad
2020 год стал для многих трудным и не только в экономическом, но и в психологическом плане. ”Не переживайте”, — подбадривает НКО Peaasjad, которое занимается развитием психического здоровья, профилактикой проблем и вмешательством на ранней стадии. Помимо десятков тренингов на разные темы, НКО также провела несколько кампаний, чтобы поделиться практическими советами, как совместно преодолеть более сложные моменты. То, что происходит в голове — не повод стыдиться, и поэтому следует обращать внимание друг на друга не только в течение месяца психического здоровья, но и в обычное время: день за днем, из месяца в месяц, год за годом.
Человек миссии года — Кятлин Рохилайд-Альясте
Весной детей отправили из школ на дом, что создало головную боль для многих семей: не только в виде траты времени, но и в вопросе необходимой техники. Кятлин Рохилайд-Альясте забеспокоилась и стала действовать совместно с активными людьми, создав инициативу ”Каждому школьнику по компьютеру”. Месяц спустя 1200 компьютеров обрели новых благодарных владельцев.
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