ФОТО | Президент Кальюлайд утром встретилась с Ратасом и Кийком. Говорили о коронавирусе

"Мы обсуждали и другие аспекты жизни в Эстонии и текущую ситуацию, но понятно, что главный фокус встречи был на коронавирусе. Мы обсуждали как то, как мы до сих пор справлялись с ситуацией, так и планируемые правительством следующие шаги", — отметила Кальюлайд в социальной сети.

"Я тоже со своей стороны призываю людей: слушайте и соблюдайте рекомендации Департамента здоровья — думайте о себе и думайте также о тех, с кем контактируете и кого напрямую касаются ваши решения. Вчера вечером в штабе Департамента здоровья я получила подтверждение, что жители Эстонии до сих пор вели себя очень ответственно, и мы надеемся, что вместе мы максимально безболезненно одолеем этого расхаживающего по земле злого духа", — добавила она.

"Я отменила и все свои запланированные на последующие недели заграничные командировки, также мы реорганизовали работу в канцелярии так, что крупных собраний и мероприятий мы по возможности избегаем. Побережем друг друга!"

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!