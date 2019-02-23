ФОТО: Президент Кальюлайд открыла мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство", проходящее у мемориала жертвам коммунизма



Оно призвано выразить благодарность смелым и активным лидерам общественной жизни Эстонии в течение ее истории. В рамках мероприятия все желающие могут отправить бесплатную специально оформленную открытку с добрыми пожеланиями своим близким, а также принять участие в ознакомительной экскурсии по мемориалу.

"Эстония в сердце. Так храним единство" призывает выразить благодарность активным людям, которые в разные времена внесли свой вклад в формирование жизни в Эстонии.

На открытии мероприятия Кальюлайд произнесла речь, в частности отметив, что ”акитивные и свободные люди — самая большая ценность Эстонии”.

”Мы должны помнить и быть благодарны тем тысячам людей, которые своими жизнями заплатили за продолжение жизни Эстонии, — сказала президент. — Их имена высечены на мемориале. Будем беречь тех, кто общественно активен сегодня. Самое простое — скажем им, насколько они важны для нас”.