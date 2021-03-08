ФОТО | Президент Кальюлайд обсудила в Мадриде с руководством Испании борьбу с COVID-19

В ходе встреч стороны обсудили борьбу с коронавирусом, последствия пандемии для экономики ЕС, вопросы безопасности, зеленой энергетики и сотрудничество в области э-государства.

Президент Кальюлайд впервые во время своих полномочий совершила визит в Испанию. Тем самым было отмечено 100-летие установление дипломатических отношений между двумя странами.

Встреча с королем Испании Канцелярия Президента ЭР