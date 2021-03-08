08.03.2021, 21:16

ФОТО | Президент Кальюлайд обсудила в Мадриде с руководством Испании борьбу с COVID-19

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ФОТО | Президент Кальюлайд обсудила в Мадриде с руководством Испании борьбу с COVID-19
Встреча с премьером ИспанииКанцелярия Президента ЭР

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего однодневного рабочего визита в Мадрид встретила с королем Испании Фелиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, спикером нижней палаты парламента Меричель Батет и министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайя.

В ходе встреч стороны обсудили борьбу с коронавирусом, последствия пандемии для экономики ЕС, вопросы безопасности, зеленой энергетики и сотрудничество в области э-государства.

Президент Кальюлайд впервые во время своих полномочий совершила визит в Испанию. Тем самым было отмечено 100-летие установление дипломатических отношений между двумя странами.

Встреча с королем Испании Канцелярия Президента ЭР
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