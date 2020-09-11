ФОТО | Президент Кальюлайд не рада видеть Хельме? Других политиков она встречает намного радушней

Президент Кальюлайд выложила фото в социальные сети. Она добавила, что политический сезон вот-вот стартует, поэтому она встречается лидерами фракций Рийгикогу и членами правительства.

Первым, кого она пригласила, стал министр финансов Мартин Хельме. По ее словам, они обсуждали государственный бюджет. "Ни для кого не секрет, что во многих вопросах мы расходимся с Мартином Хельме", — написала она. Кальюлайд отметила, что по темам свободы и прав человека, роли журналистики, задачах политиков они не всегда находят общий язык, но очень важно общаться.

Можно сравнить, как позировала Кальюлайд на фото с другими видными деятелями. Например, вот такое фото она выложила после встречи с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Заметно, что она желанней встречала члена партии Isamaa.

Vabariigi Presidendi kantselei

2 июля она встретилась с госконтролером Янаром Хольма.

Janar Holm ja Kersti Kaljulaid Vabariigi Presidendi kantselei

Следующие встречи президент проведет с Каей Каллас и Индреком Сааром.