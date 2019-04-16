16.04.2019, 18:22
ФОТО | Президент Кальюлайд назвала кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса
Находящаяся в данный момент с официальным визитом в Португалии президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала решение о назначении кандидатом в премьер-министры председателя Центристской партии Юри Ратаса.
Глава государства встретилась со всеми лидерами парламентских фракций и после консультаций с ними приняла решение сделать предложение сформировать правительство Юри Ратасу.
«Теперь у Юри Ратаса задача – создать правительство, которое в в целом, и каждый его член в отдельности, уважает положения нашей Конституции и понимает их ценность», - сказала Кальюлайд.
У Юри Ратаса теперь есть 14 дней на то, чтобы предложить Рийгикогу свой вариант состава правительство и получить его поддержку.