ФОТО | Президент Кальюлайд назвала кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса

Глава государства встретилась со всеми лидерами парламентских фракций и после консультаций с ними приняла решение сделать предложение сформировать правительство Юри Ратасу.

«Теперь у Юри Ратаса задача – создать правительство, которое в в целом, и каждый его член в отдельности, уважает положения нашей Конституции и понимает их ценность», - сказала Кальюлайд.

У Юри Ратаса теперь есть 14 дней на то, чтобы предложить Рийгикогу свой вариант состава правительство и получить его поддержку.