ФОТО | Президент Кальюлайд: мы должны быть опорой сегодняшним борцам за свободу

Сегодня в День памяти жертв тоталитарных режимов президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела параллели между авторитарными режимами и движения сопротивления в не столь далеком прошлом и современной Европой — она отметила, что и сегодня мы должны быть поддержкой для борцов за свободу.
"Поминовение жертв тоталитаризма и сохранение демократических свобод связывает осознание того, что одно не бывает без другого, и во имя свободы нужно всегда прикладывать усилия", — сказала Керсти Кальюлайд на сегодняшнем мероприятии у Мемориала жертвам нацизма и коммунизма на Маарьямяэ.
"От амбиций тотаритарных режимов страдали до и после подписания пакта Молотова — Риббентропа очень многие народы, и нашим долгом является всех их помнить", — отметила глава эстонского государства и вспомнила долгий путь, который прошла Эстония к восстановлению независимости.
Именно поэтому Европейский парламент в апреле 2009 года провозгласил 23 августа Днем памяти жертв тоталитаризма.
Кальюлайд подчеркнула, что годы крайней несправедливости и лжи во время оккупации никогда не дадут нам покоя. Однако, как сказала президент, поминовение жертв нацизма и коммунизма — лишь одна сторона значимости сегодняшнего дня.
"Свобода и, тем более, демократия — никогда не являются делом случая. Во имя их сохранения нужно постоянно прилагать усилия", — отметила Кальюлайд.
По ее словам, больно видеть отсутствие свободы и в сегодняшней Европе, имея в виду происходящее в Беларуси.
"Мы, кто отвоевал себе свободу и человеческое достоинство, должны вместе с нашими союзниками быть опорой и сегодняшним борцам за свободу. Остаться в одиночестве - всегда означает безнадежность, потерю и подчинение тоталитарному режиму", — подчеркнула Кальюлайд.
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