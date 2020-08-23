ФОТО | Президент Кальюлайд: мы должны быть опорой сегодняшним борцам за свободу

"Поминовение жертв тоталитаризма и сохранение демократических свобод связывает осознание того, что одно не бывает без другого, и во имя свободы нужно всегда прикладывать усилия", — сказала Керсти Кальюлайд на сегодняшнем мероприятии у Мемориала жертвам нацизма и коммунизма на Маарьямяэ.

"От амбиций тотаритарных режимов страдали до и после подписания пакта Молотова — Риббентропа очень многие народы, и нашим долгом является всех их помнить", — отметила глава эстонского государства и вспомнила долгий путь, который прошла Эстония к восстановлению независимости.

Именно поэтому Европейский парламент в апреле 2009 года провозгласил 23 августа Днем памяти жертв тоталитаризма.

Кальюлайд подчеркнула, что годы крайней несправедливости и лжи во время оккупации никогда не дадут нам покоя. Однако, как сказала президент, поминовение жертв нацизма и коммунизма — лишь одна сторона значимости сегодняшнего дня.

"Свобода и, тем более, демократия — никогда не являются делом случая. Во имя их сохранения нужно постоянно прилагать усилия", — отметила Кальюлайд.

По ее словам, больно видеть отсутствие свободы и в сегодняшней Европе, имея в виду происходящее в Беларуси.

"Мы, кто отвоевал себе свободу и человеческое достоинство, должны вместе с нашими союзниками быть опорой и сегодняшним борцам за свободу. Остаться в одиночестве - всегда означает безнадежность, потерю и подчинение тоталитарному режиму", — подчеркнула Кальюлайд.

Aaron Urb