27.06.2019, 20:06
ФОТО: Президент Кальюлайд чествовала лучших выпускников Эстонии
В розовом саду Кадриоргского дворца прошел торжественный прием президента Керсти Кальюлайд для лучших выпускников Эстонии.
В розовом саду Кадриоргского дворца прошел торжественный прием президента Керсти Кальюлайд для лучших выпускников Эстонии.
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