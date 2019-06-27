27.06.2019, 20:06

ФОТО: Президент Кальюлайд чествовала лучших выпускников Эстонии


rus.delfi.ee
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Parimad koolilõpetajad 2019
Parimad koolilõpetajad 2019Foto: Mana Kaasik

В розовом саду Кадриоргского дворца прошел торжественный прием президента Керсти Кальюлайд для лучших выпускников Эстонии.

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