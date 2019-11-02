02.11.2019, 13:25

ФОТО: Президент Эстонии утвердила Каймара Кару в должности министра


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ФОТО: Президент Эстонии утвердила Каймара Кару в должности министра
Foto: Rauno Volmar

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила Каймара Кару новым министром внешней торговли и инфотехнологий. Кандидатуру Кару представила партия EKRE.

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