ФОТО: Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство

После получения предложения президента у кандидата в премьер-министры будет 14 дней, чтобы предложить состав правительства для утверждения в Рийгикогу.

В случае если Кае Каллас не удастся получить поддержку парламента, президент сделает предложение сформировать правительство следующему кандидату в премьер-министры, которым будет Юри Ратас.