05.04.2019, 08:15

ФОТО: Президент Эстонии предлагает Кае Каллас сформировать правительство

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rus.delfi.ee
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Galerii: 30 pilti
Foto: Tiit Blaat

Ранее Керсти Кальюлайд пообещала, что сделает предложение сформировать правительство победившей в выборах партии. Сегодня, 5 апреля, Кальюлайд принимает Каллас в Кадриорге.

После получения предложения президента у кандидата в премьер-министры будет 14 дней, чтобы предложить состав правительства для утверждения в Рийгикогу.

В случае если Кае Каллас не удастся получить поддержку парламента, президент сделает предложение сформировать правительство следующему кандидату в премьер-министры, которым будет Юри Ратас.

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