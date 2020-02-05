05.02.2020, 13:43

ФОТО: Премия Bonnier присуждена журналистам Eesti Ekspress и ERR


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ФОТО: Премия Bonnier присуждена журналистам Eesti Ekspress и ERR
VÕITJAD: Tänavuse Bonnieri preemia võitis Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler koos ERRi kolleegi Anna Pihliga.Foto: Jaanus Lensment

Лауреатами премии Bonnier за 2019 год стали Сулев Ведлер (Eesti Ekspress) и Анна Пихл ("Pealtnägija", ERR") за освещение скандала с листерией.

Второе место заняла статья Eesti Päevaleht и Eesti Ekspress о насилии в семье бывшего министра Марти Куузика, третье — серия статей от Postimees об отмывании денег в Swedbank.

Учредителями премии являются шведский медиаконцерн Bonnier и издание Äripäev.

В прошлом году лауреатами премии стали Кирсти Вайнкюла из Eesti Ekspress и Мерилин Пярл из ERR за серию статей о мальчике Мартине, который остался без родительской опеки и которого не хотели отдавать тете.

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