05.02.2020, 13:43
ФОТО: Премия Bonnier присуждена журналистам Eesti Ekspress и ERR
Лауреатами премии Bonnier за 2019 год стали Сулев Ведлер (Eesti Ekspress) и Анна Пихл ("Pealtnägija", ERR") за освещение скандала с листерией.
Лауреатами премии Bonnier за 2019 год стали Сулев Ведлер (Eesti Ekspress) и Анна Пихл ("Pealtnägija", ERR") за освещение скандала с листерией.
Второе место заняла статья Eesti Päevaleht и Eesti Ekspress о насилии в семье бывшего министра Марти Куузика, третье — серия статей от Postimees об отмывании денег в Swedbank.
Учредителями премии являются шведский медиаконцерн Bonnier и издание Äripäev.
В прошлом году лауреатами премии стали Кирсти Вайнкюла из Eesti Ekspress и Мерилин Пярл из ERR за серию статей о мальчике Мартине, который остался без родительской опеки и которого не хотели отдавать тете.
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