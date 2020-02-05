ФОТО: Премия Bonnier присуждена журналистам Eesti Ekspress и ERR

Второе место заняла статья Eesti Päevaleht и Eesti Ekspress о насилии в семье бывшего министра Марти Куузика, третье — серия статей от Postimees об отмывании денег в Swedbank.

Учредителями премии являются шведский медиаконцерн Bonnier и издание Äripäev.

В прошлом году лауреатами премии стали Кирсти Вайнкюла из Eesti Ekspress и Мерилин Пярл из ERR за серию статей о мальчике Мартине, который остался без родительской опеки и которого не хотели отдавать тете.