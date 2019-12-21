ФОТО | Премьер Великобритании Борис Джонсон приземлился в Таллинне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня прибыл с визитом в Эстонию. Джонсон встретится с премьер-министром Юри Ратасом, который пригласил лидера консерваторов в Эстонию сразу же после их победы на выборах.
”Я уже пригласил Бориса Джонсона в Эстонию. Это произошло сегодня ночью. Мы обменивались СМС и я сказал, что мы всегда рады, если он приедет навестить своих солдат”, — сказал Ратас Delfi на прошлой неделе.
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