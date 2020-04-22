22.04.2020, 20:14

ФОТО | Премьер-министры стран Балтии хотят смягчать ограничения на границах синхронно


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Eesti, Läti ja Leedu peaministri videokohtumine Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сегодня во время видеомоста договорился со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом, что страны Балтии сформируют единую рабочую группу, целью которой будет координация смягчения ограничений на границах.

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы говорили планах смягчения ограничений и выхода из кризиса и согласились с необходимостью скоординированных действий между тремя странами.

"Наша сегодняшняя ситуация лучше, чем пару недель назад. Вскоре мы можем начать думать о некотором смягчении ограничений", - сказал Ратас.

"Безусловно, при смягчении ограничений очень важно обмениваться информацией с соседями как по эпидемиологической ситуации, так и по антивирусным мерам. Мы должны совместно найти тот верный момент, когда мы сможем начать взаимно смягчать введенные на границах ограничения на передвижение", - сказал Ратас.

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