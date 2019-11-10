ФОТО | Премьер-министр Юри Ратас возложил венок на могилу сенатора Маккейна

”Я возлагаю этот венок на могилу достойного восхищения государственного деятеля. Эстония не забудет искренней дружбы Джона Маккейна и его решительной поддержки трансатлантического сотрудничества”, — сказал премьер-министр.

Кроме того, в Мэриленде Юри Ратас встретился с командующим национальной гвардии генерал-майором Тимоти Гоуэном и посетил Военно-морскую академию США в Аннаполисе.