10.11.2019, 15:20

ФОТО | Премьер-министр Юри Ратас возложил венок на могилу сенатора Маккейна

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Peaminister asetas pärja John McCaini hauale ja kohtus Marylandi rahvuskaardi juhiga. Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo/Eesti suursaatkond Washingtonis

Премьер-министр Юри Ратас посетил штат Мэриленд и возложил цветы на могилу сенатора Джона Маккейна, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Я возлагаю этот венок на могилу достойного восхищения государственного деятеля. Эстония не забудет искренней дружбы Джона Маккейна и его решительной поддержки трансатлантического сотрудничества”, — сказал премьер-министр.

Кроме того, в Мэриленде Юри Ратас встретился с командующим национальной гвардии генерал-майором Тимоти Гоуэном и посетил Военно-морскую академию США в Аннаполисе.

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